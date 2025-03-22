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4 БПЛА уничтожили в ночь на 22 марта над Волгоградской областью

Аэропорт Волгограда работал без сбоев.

Источник: Комсомольская правда

Волгоградская область ночью 22 марта пережила очередную атаку украинских беспилотников. По данным Минобороны РФ, над территорией региона ПВО перехватили и уничтожили 4 БПЛА. О последствиях ночной атаки власти не сообщали. Известно, что атака дронов не повлияла на работу волгоградского аэропорта. Все ночные и утренние рейсы вылетели и прилетели по расписанию.

Напомним, Волгоградскую область атакуют вторую ночь подряд. В ночь на 21марта 34 дрона перехватили над Калачевским районом. Обломки БПЛА повредили хозпостройки во дворе частного дома.