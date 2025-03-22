4 БПЛА уничтожили в ночь на 22 марта над Волгоградской областью

Волгоградская область ночью 22 марта пережила очередную атаку украинских беспилотников. По данным Минобороны РФ, над территорией региона ПВО перехватили и уничтожили 4 БПЛА. О последствиях ночной атаки власти не сообщали. Известно, что атака дронов не повлияла на работу волгоградского аэропорта. Все ночные и утренние рейсы вылетели и прилетели по расписанию.