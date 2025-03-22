В освобожденной Гончаровке почти не осталось мирных жителей

Минобороны РФ 14 марта заявило, что подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Гончаровка в Курской области. Ранее боец отряда «Т» добровольческого корпуса позывным Бэн сообщал, что практически все дома на одной из улиц данного населенного пункта занимали расчеты БПЛА ВСУ.
В населенном пункте практически все дома повреждены обстрелами, на улицах остаются тела военнослужащих ВСУ, а также уничтоженная техника противника. В населенном пункте практически не осталось мирных жителей.
«Мы, когда зашли, мирные были, мирных начали эвакуировать буквально на следующий день… Последних (желающих — ред.) вчера эвакуировали. Женщина и муж-инвалид, последних вчера эвакуировали», — рассказал боец добровольческого корпуса.