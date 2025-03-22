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В освобожденной Гончаровке почти не осталось мирных жителей

ГОНЧАРОВКА (Курская область), 22 мар — РИА Новости. Мирных жителей практически не осталось в освобожденной Гончаровке под Суджей, на улицах — тела украинских военнослужащих и разбитая техника ВСУ, передает корреспондент РИА Новости из населенного пункта.

Источник: © РИА Новости

Минобороны РФ 14 марта заявило, что подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Гончаровка в Курской области. Ранее боец отряда «Т» добровольческого корпуса позывным Бэн сообщал, что практически все дома на одной из улиц данного населенного пункта занимали расчеты БПЛА ВСУ.

В населенном пункте практически все дома повреждены обстрелами, на улицах остаются тела военнослужащих ВСУ, а также уничтоженная техника противника. В населенном пункте практически не осталось мирных жителей.

«Мы, когда зашли, мирные были, мирных начали эвакуировать буквально на следующий день… Последних (желающих — ред.) вчера эвакуировали. Женщина и муж-инвалид, последних вчера эвакуировали», — рассказал боец добровольческого корпуса.