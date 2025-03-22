Угрозу ракетного удара объявили в Ростовской области

Это уже вторая попытка атаковать регион с начала суток. Ночью украинские силы пытались нанести удар беспилотниками, но атаки были отражены на территории Ростова-на-Дону, Сальска и нескольких районов области — Миллеровском, Чертковском и Шолоховском.
В результате атаки в Ростове-на-Доне повреждены фасад и шесть квартир многоэтажного дома. В Сальске обломки беспилотника упали на дорогу, повредив стекла в магазине, художественном музее и многоквартирном доме.
Пострадавшими стали два человека из Ростова-на-Дону, которые были госпитализированы. Несколько других получили медицинскую помощь на месте. Погибших нет.