Угрозу ракетного удара объявили в Ростовской области

Это уже вторая попытка атаковать регион с начала суток. Ночью украинские силы пытались нанести удар беспилотниками, но атаки были отражены на территории Ростова-на-Дону, Сальска и нескольких районов области — Миллеровском, Чертковском и Шолоховском.