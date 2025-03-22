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В Белгородской области при обстреле погиб сотрудник администрации

БЕЛГОРОД, 22 мар — РИА Новости. Сотрудник администрации, являвшийся членом добровольной пожарной дружины, выехал на место тушения пожара в Ракитянском районе Белгородской области и погиб в результате атак украинских беспилотников, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Погиб сотрудник администрации, водитель главы. По сообщению жителей, загорелась сухая трава после взрыва. Он как сотрудник добровольной пожарной дружины выехал на место тушения пожара, попал под обстрел беспилотников и погиб. Мы всей областью скорбим вместе с родными и близкими. Мы всегда будем помогать семьям, которые остались сейчас без своих родных мужей и сыновей, отцов», — написал Гладков.

Глава администрации Ракитянского района Анатолий Климов уточнил, что погибший мужчина работал в администрации Илек-Кошарского сельского поселения.

В пятницу губернатор сообщал, что в хуторе Добрино Ракитянского района мирный житель погиб на месте в результате удара беспилотника. Еще один мужчина получил серьезные ранения и был доставлен в больницу. Кроме того, в селе Илек-Кошары Ракитянского района боец подразделения «Орлан» погиб в результате удара беспилотника по автомобилю, а четверо его коллег получили ранения.

По словам Гладкова, ситуация в Краснояружском районе остается крайне сложной, несмотря на относительно спокойную ночь. Губернатор уточнил, что боец «Орлана» погиб при эвакуации жителей, которые отказались первоначально выезжать, несмотря на ухудшение обстановки и связанный с этим риск для жизни.

Ракитянский район находится в северо-западной части Белгородской области и не имеет непосредственной границы с Украиной. На севере он соседствует с Беловским районом Курской области, а на западе — с Краснояружским районом Белгородской области. Село Илек-Кошары Ракитянского района находится в 15 километрах от украинской границы.