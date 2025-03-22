В Белгородской области при обстреле погиб сотрудник администрации

«Погиб сотрудник администрации, водитель главы. По сообщению жителей, загорелась сухая трава после взрыва. Он как сотрудник добровольной пожарной дружины выехал на место тушения пожара, попал под обстрел беспилотников и погиб. Мы всей областью скорбим вместе с родными и близкими. Мы всегда будем помогать семьям, которые остались сейчас без своих родных мужей и сыновей, отцов», — написал Гладков.