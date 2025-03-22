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Украинский МиГ-29 сбит во время боевого вылета

По информации российского Министерства обороны, за последние сутки средствами противовоздушной обороны был поражён самолёт типа МиГ-29. Воздушное судно принадлежало ВВС Украины. Об этом сообщили в военном ведомстве.

Источник: Life.ru

«Средствами ПВО уничтожен самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины, сбиты 5 управляемых авиационных бомб JDAM и 5 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 142 БПЛА самолётного типа», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что не только российские ПВО сбивают украинские самолёты и вертолёты. Оказалось, что ВСУ часто открывают огонь по своим, в результате чего сбивают союзные воздушные суда. Это случается потому, что у украинской стороны нет единой системы распознавания «свой-чужой».