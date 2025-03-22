Украинский МиГ-29 сбит во время боевого вылета

Ранее сообщалось, что не только российские ПВО сбивают украинские самолёты и вертолёты. Оказалось, что ВСУ часто открывают огонь по своим, в результате чего сбивают союзные воздушные суда. Это случается потому, что у украинской стороны нет единой системы распознавания «свой-чужой».