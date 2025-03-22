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В Пермском крае простятся с погибшим на СВО Виталием Аристовым

Бойца проводят в последний путь в Суксунском муниципальном округе.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Суксунского муниципального округа сообщила о трагической утрате для всего округа. В зоне специальной военной операции погиб земляк, Аристов Виталий Сергеевич.

Прощание с Виталием Сергеевичем состоится 24 марта в 11:00 в Тисовском Доме культуры, который находится по адресу: село Тис, улица Советская, 2. Все желающие смогут отдать дань памяти бойцу.

Администрация и местные власти выразили искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Прощание с Виталием Сергеевичем состоится 24 марта.