В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС на территории двух домов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 мар — РИА Новости. Режим ЧС ввели на территории двух домов в Ростове-на-Дону, пострадавших в пятницу от падения БПЛА, сообщает администрация города.
«На территории многоквартирных домов на улице Горсоветская, 49/1 и 49/2, введен режим чрезвычайной ситуации на время ликвидации последствий падения БПЛА, которое произошло 21 марта», — говорится в сообщении.
Решение было принято на внеплановом заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
В пятницу врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщил в своем Telegram-канале, что в Ростове-на-Дону из-за атаки украинского беспилотника произошел взрыв в высотном многоквартирном доме на улице Горсоветской. Беспилотник взорвался на уровне 17-го этажа. Двух пострадавших госпитализировали в состоянии средней тяжести.