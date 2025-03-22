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В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС на территории двух домов

В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС на территории двух домов после атаки БПЛА.

Источник: © РИА Новости

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 мар — РИА Новости. Режим ЧС ввели на территории двух домов в Ростове-на-Дону, пострадавших в пятницу от падения БПЛА, сообщает администрация города.

«На территории многоквартирных домов на улице Горсоветская, 49/1 и 49/2, введен режим чрезвычайной ситуации на время ликвидации последствий падения БПЛА, которое произошло 21 марта», — говорится в сообщении.

Решение было принято на внеплановом заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В пятницу врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщил в своем Telegram-канале, что в Ростове-на-Дону из-за атаки украинского беспилотника произошел взрыв в высотном многоквартирном доме на улице Горсоветской. Беспилотник взорвался на уровне 17-го этажа. Двух пострадавших госпитализировали в состоянии средней тяжести.