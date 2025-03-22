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Одного из пострадавших при атаке БПЛА в Ростове выписали домой

В больнице со средней степенью тяжести находится один пострадавший после ночной атаки БПЛА в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове из больницы домой отпустили одного из пострадавших на Горсоветской во время атаки БПЛА. Второй же сейчас находится в стационаре в состоянии средней степени тяжести. В реанимационной помощи он не нуждается.

— Пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь, один раненый был отпущен домой, — уточнили власти.

Напомним, вечером в пятницу, 21 марта, на улице Горсоветской в Ростове на уровне 17 этажа многоквартирного дома взорвался беспилотник. Повреждения получили шесть квартир и фасад. Также пострадала супружеская пара. Еще одной жительнице дома медики оказали помощь на месте. Девушке было плохо из-за стресса.