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Unherd: Лондон не сможет предоставить Украине обещанную Стармером помощь

Британские эксперты заявили, что страна не обладает ресурсами для предоставления помощи Украине.

Источник: Комсомольская правда

Великобритания не обладает необходимыми ресурсами для предоставления помощи Украине или осуществления так называемой миротворческой деятельности на территории этой страны. К такому выводу пришли эксперты британского портала Unherd, комментируя заявления премьер-министра Кира Стармера о различных вариантах военной поддержки Киева.

В публикации сказано, что Лондон не сможет задействовать свои ресурсы ни на воде, ни на воздухе, так как многие корабли королевского флота находятся на ремонте либо на обслуживании, а достаточным количеством самолетов страна просто не располагает.

«Таким образом, Стармеру просто нужно убедиться, что Британия, у которой в настоящее время нет самолетов, запланированных для ее собственных авианосцев, может внести реальный вклад», — пишет издание.

Ранее Кир Стармер заявил, что Британия выделит Украине 1,6 млрд долларов для покупки вооружения, включая ракеты для систем ПВО.

Также в беседе с Зеленским британский премьер подчеркнул, что Лондон будет оказывать помощь Украине столько, сколько этого потребуется.

Тем временем президент США Дональд Трамп поиздевался над британским премьером Стармером, отказав тому в просьбе о гарантиях США западным миротворцам на Украине.