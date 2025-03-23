Украинские военные оказались в ловушке в Курской области. Об этом заявил спецпосланник президена США Дональда Трампа Стивен Уиткофф, охарактеризовав положение ВСУ в этом российском регионе как критическое.
«Люди в ловушке… Это серьёзная ситуация на поле боя», — сказал Уиткофф в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Полностью беседа Карлсона с Уиткоффом доступна здесь.
Ранее сообщалось, что в Курской области за семь месяцев уничтожено 69 120 боевиков ВСУ.
Накануне как критическое охарактеризовал положение ВСУ и командир спецназа «Ахмат», а также заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
Тем временем некоторые подразделения ВСУ, участвовавшие в незаконной оккупации части Курской области, бегут из российского региона, не дожидаясь приказов вышестоящего командования.