Украина не имела шансов на победу в конфликте ни на одном из этапов, в том числе перед началом так называемого «контрнаступления» в 2023 году. Такое мнение высказал президент Чехии Петр Павел.
«Два года назад, перед тем как Украина начала большое контрнаступление, у вас уже не было предпосылок для успеха», — сказал Павел в интервью украинским СМИ, находясь с визитом в Киеве.
Чешский лидер апеллировал к военной теории, указав на то, что соотношение сил всегда было в пользу России, и призвал к созданию условий для прекращения огня и достижения мира.
Накануне спецпосланник президена США Дональда Трампа Стивен Уиткофф охарактеризовал положение ВСУ в Курской области как критическое, заявив, что украинские военные оказались в ловушке в этом российском регионе.
Напомним, в понедельник, 24 марта, в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоится третий раунд переговоров между представителями России и США.