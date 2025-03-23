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Президент Чехии Павел оценил шансы Киева на победу в конфликте

Петр Павел: У Киева не было шансов на победу в конфликте даже в 2023 году.

Источник: Комсомольская правда

Украина не имела шансов на победу в конфликте ни на одном из этапов, в том числе перед началом так называемого «контрнаступления» в 2023 году. Такое мнение высказал президент Чехии Петр Павел.

«Два года назад, перед тем как Украина начала большое контрнаступление, у вас уже не было предпосылок для успеха», — сказал Павел в интервью украинским СМИ, находясь с визитом в Киеве.

Чешский лидер апеллировал к военной теории, указав на то, что соотношение сил всегда было в пользу России, и призвал к созданию условий для прекращения огня и достижения мира.

Накануне спецпосланник президена США Дональда Трампа Стивен Уиткофф охарактеризовал положение ВСУ в Курской области как критическое, заявив, что украинские военные оказались в ловушке в этом российском регионе.

Напомним, в понедельник, 24 марта, в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоится третий раунд переговоров между представителями России и США.