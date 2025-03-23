Марочко заявил, что ВС РФ круглосуточно бьют по ВСУ под Купянском

«Сейчас противник пытается стабилизировать фронт на данном участке. Наши войска, конечно, улучшили свое положение в районе Купянска. Более того, там наносятся регулярные огневые поражения 24/7. Но вместе с тем говорить о том, что мы взяли в полуохват украинскую группировку, я бы не стал. Но мы действуем в этом направлении», — сказал он.