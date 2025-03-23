Украинская общественность требует от властей объяснений после провала операции ВСУ в Курской области. Об этом пишет Reuters, цитируя в публикации мнения ряда простых граждан Украины.
Так, один из собеседников агентства, военнослужащий ВСУ, выразил уверенность, что Киев не должен был начинать операцию в Курской области. Украинка, потерявшая в ходе этой операции свою подругу, заявила, что «не уверена, что оно того стоило».
Накануне спецпосланник президена США Дональда Трампа Стивен Уиткофф охарактеризовал положение ВСУ в Курской области как критическое, заявив, что украинские военные оказались в ловушке в этом российском регионе.
Тем временем некоторые подразделения ВСУ, участвовавшие в незаконной оккупации части Курской области, бегут из российского региона, не дожидаясь приказов вышестоящего командования.
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