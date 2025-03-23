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Марочко сообщил о начале боев в Богуславке

ЛУГАНСК, 23 марта. /ТАСС/. Российские военнослужащие за неделю продвинулись вдоль Оскольского водохранилища по направлению населенного пункта Богуславка и расширили свою зону контроля, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Источник: РИА "Новости"

«За истекшую неделю наши войска незначительно продвинулись вдоль Оскольского водохранилища по направлению Богуславки. Сейчас идут боевые действия непосредственно в этом населенном пункте. Но после рывка, который был на прошлой неделе, основная задача, по моему мнению, — закрепиться на ранее захваченных рубежах и позициях и, естественно, удержать то, что удалось захватить. Мы, естественно, немножко расширили свою зону контроля в районе Оскольского водохранилища — именно непосредственно возле населенного пункта Богуславка», — сказал он.

15 марта Марочко сообщал ТАСС, что военнослужащие РФ, продвинувшись серьезно вдоль берега Оскольского водохранилища, зашли на северные окраины Богуславки.