Слюсарь: В Ростовской области человек погиб в загоревшемся при атаке БПЛА авто

Украинские военные атаковали Ростовскую область при помощи беспилотника в ночь на воскресенье 23 марта. При этом погиб человек, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
«Из-за атаки БПЛА на трассе Морозовск-Цимлянск загорелся автомобиль, в машине погиб человек», — написал чиновник в Telegram-канале.
По словам Слюсаря, соответствующие службы устанавливают личность погибшего.
Накануне дрон ВСУ взорвался на уровне семнадцатого этажа жилого дома в Ростове-на-Дону. При этом травмы получили два человека, они госпитализированы с резаными ранами. Подробности здесь на KP.RU.
Также сообщалось, что украинские военные предприняли попытку атаковать объекты на территории Воронежской области в пятницу 21 марта. Несколько беспилотников были подавлены подразделениями ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы в двух районах региона.