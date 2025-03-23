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Слюсарь: В Ростовской области человек погиб в загоревшемся при атаке БПЛА авто

Врио губернатора рассказал об атаке беспилотника ВСУ на автомобиль в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Украинские военные атаковали Ростовскую область при помощи беспилотника в ночь на воскресенье 23 марта. При этом погиб человек, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

«Из-за атаки БПЛА на трассе Морозовск-Цимлянск загорелся автомобиль, в машине погиб человек», — написал чиновник в Telegram-канале.

По словам Слюсаря, соответствующие службы устанавливают личность погибшего.

Накануне дрон ВСУ взорвался на уровне семнадцатого этажа жилого дома в Ростове-на-Дону. При этом травмы получили два человека, они госпитализированы с резаными ранами. Подробности здесь на KP.RU.

Также сообщалось, что украинские военные предприняли попытку атаковать объекты на территории Воронежской области в пятницу 21 марта. Несколько беспилотников были подавлены подразделениями ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы в двух районах региона.