22 марта в Минобороны сообщили, что потери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 200 военных. Всего за время боевых действий в курском приграничье войска противника потеряли более 69 320 военных, 400 танков и 323 боевые машины пехоты. В тот же день сообщалось, что экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ уничтожил живую силу и опорный пункт украинских подразделений в приграничном районе Курской области.