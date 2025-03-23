Раскрыты потери ВСУ в ходе наступления ВС России в Курской области

За эти две недели ВСУ лишились более 3730 военных, свыше 30 человек сдались в плен.
Также Киев потерял 14 танков, 25 боевых машин пехоты, 30 бронетранспортеров, 69 боевых бронированных машин, 169 автомобилей, 50 артиллерийских орудий, 29 минометов, две станции контрбатарейной борьбы, 53 пункта управления беспилотниками, восемь складов боеприпасов, две самоходные артиллерийские установки Paladin производства США, пусковую установку зенитного ракетного комплекса «Бук-М1».
В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 километров территории, включая села Старая Сорочина, Малая Локня, Черкасское Поречное, Мартыновка, Михайловка и районный центр город Суджа. Только с 8 по 14 марта у украинских боевиков отбили свыше 30 населенных пунктов, включая районный центр Суджу.
Президент России Владимир Путин 19 марта заявил, что разгром противника в Курской области. завершается.
Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 69,3 тысячи военнослужащих, 400 танков, 323 боевые машины пехоты, 289 бронетранспортеров, 2213 боевых бронированных машин, 2510 автомобилей, 575 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 120 станций РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.