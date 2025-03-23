Раскрыты потери ВСУ в ходе наступления ВС России в Курской области

Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 69,3 тысячи военнослужащих, 400 танков, 323 боевые машины пехоты, 289 бронетранспортеров, 2213 боевых бронированных машин, 2510 автомобилей, 575 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 120 станций РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.