Слуцкий призвал осудить преступления Киева в отношении пленных

Как исполнители пыток в отношении российских пленных, так и их покровители должны быть привлечены к ответственности. С таким заявлением выступил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, призвав своих коллег по Госдуме обратиться в ООН с призывом осудить преступления Киева в отношении пленных. Подобное обращение должно быть отправлено и в парламенты всех стран мира, добавил Слуцкий.