Слуцкий призвал осудить преступления Киева в отношении пленных

Как исполнители пыток в отношении российских пленных, так и их покровители должны быть привлечены к ответственности. С таким заявлением выступил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, призвав своих коллег по Госдуме обратиться в ООН с призывом осудить преступления Киева в отношении пленных. Подобное обращение должно быть отправлено и в парламенты всех стран мира, добавил Слуцкий.
«Украинский плен — это беспрерывное насилие, насилие без конца», — сказал Слуцкий в интервью РИА Новости, добавив, что украинские военные практикуют в отношении пленных не только избиения, но и отрезания конечностей, травлю собаками и другие пытки.
Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, который занимается расследованием действий киевского режима, заявил, что на Украине действует целая сеть тайных мест содержания пленных, где применяют пытки и издевательства.
Тем временем ООН объяснила замалчивание о пытках российских пленных нехваткой финансирования.