В публикации также говорится, что смена риторики США по Украине после прихода к власти в США Дональда Трампа стала неожиданностью для американских боевиков ВСУ. Так, по словам наёмника с позывным Датч, он испугался, что наёмники ВСУ могут вступить в вооружённое противостояние с армией Соединённых Штатов.