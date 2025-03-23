Американские наёмники, участвующие в украинском конфликте на стороне ВСУ, выступают за прекращение боевых действий, написала британская газета The Times.
Журналисты отмечают, что иностранные боевики жалуются на большие потери. Один из наёмников заявил, что от его роты осталось только 10% личного состава.
В публикации также говорится, что смена риторики США по Украине после прихода к власти в США Дональда Трампа стала неожиданностью для американских боевиков ВСУ. Так, по словам наёмника с позывным Датч, он испугался, что наёмники ВСУ могут вступить в вооружённое противостояние с армией Соединённых Штатов.
Он сравнил эту ситуацию со сценарием одного из эпизодов фильма «Звёздные войны», где джедаев (персонажей киноэпопеи — прим. ред.) объявили предателями и приказали их ликвидировать.
Напомним, 20 марта депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что ВСУ направляют в Часов Яр и Красноармейск в ДНР западных военнослужащих под видом наёмников. По его словам, иностранные военнослужащие, оформив отпуск, едут в зону спецоперации для отработки в боевых условиях навыков, полученных в своих подразделениях.