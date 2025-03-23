«Население ждет русскую армию как освободителей. Жители Константиновки боятся покидать город из страха быть либо ограбленными, либо насильно мобилизованными в ВСУ прямо на украинских блокпостах», — рассказал собеседник агентства.
Ранее в подполье рассказали РИА Новости, что украинские военнослужащие массово мародерствуют в Константиновке, грабя дома местных жителей.
В середине февраля глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска «разрезают» оборону противника на Красноармейском направлении, на нескольких участках удалось выйти на трассу Красноармейск — Константиновка.
Константиновка находится на севере ДНР в 55 километрах от Донецка. В городе располагается крупный транзитный железнодорожный узел.