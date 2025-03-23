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Население Константиновки ждет ВС России как освободителей, заявило подполье

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Население Константиновки в подконтрольной ВСУ части ДНР ждет российскую армию как освободителей, сообщил РИА Новости представитель пророссийского подполья.

Источник: © РИА Новости

«Население ждет русскую армию как освободителей. Жители Константиновки боятся покидать город из страха быть либо ограбленными, либо насильно мобилизованными в ВСУ прямо на украинских блокпостах», — рассказал собеседник агентства.

Ранее в подполье рассказали РИА Новости, что украинские военнослужащие массово мародерствуют в Константиновке, грабя дома местных жителей.

В середине февраля глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска «разрезают» оборону противника на Красноармейском направлении, на нескольких участках удалось выйти на трассу Красноармейск — Константиновка.

Константиновка находится на севере ДНР в 55 километрах от Донецка. В городе располагается крупный транзитный железнодорожный узел.