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Над регионами РФ за ночь уничтожили 59 украинских беспилотников

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Средства ПВО за ночь уничтожили 59 украинских беспилотников над регионами России, из них около половины — над Ростовской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 59 украинских беспилотных летательных аппаратов: 29 БПЛА — над территорией Ростовской области, 20 БПЛА — над территорией Астраханской области, 3 БПЛА — над территорией Воронежской области, 3 БПЛА — над территорией Волгоградской области, 2 БПЛА — над территорией Республики Крым, 1 БПЛА — над территорией Курской области и 1 БПЛА — над территорией Саратовской области», — сообщили в Минобороны.