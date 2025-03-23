«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 59 украинских беспилотных летательных аппаратов: 29 БПЛА — над территорией Ростовской области, 20 БПЛА — над территорией Астраханской области, 3 БПЛА — над территорией Воронежской области, 3 БПЛА — над территорией Волгоградской области, 2 БПЛА — над территорией Республики Крым, 1 БПЛА — над территорией Курской области и 1 БПЛА — над территорией Саратовской области», — сообщили в Минобороны.
Над регионами РФ за ночь уничтожили 59 украинских беспилотников
МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Средства ПВО за ночь уничтожили 59 украинских беспилотников над регионами России, из них около половины — над Ростовской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.