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«РВ»: крымский десант массово уничтожает ВСУ в Сумской области

Гвардейцы-десантники крымского 56 полка ВДВ продвигаются в Сумской области.

Источник: Аргументы и факты

Подразделение ВДВ из Крыма высадилось в Сумской области и ведёт наступление, сообщается в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны».

Военнослужащие 56-го полка ВДВ круглосуточно ведут активные боевые действия против украинских войск в районе границы между Сумской и Курской областями. Оператор-десантник выслеживает и атакует группы боевиков ВСУ.

Гвардейцы-десантники продолжают успешно продвигаться вперёд, уничтожая украинские войска и оттесняя их вглубь территории, отмечается в сообщении источника.

Ранее российская группировка «Север», действующая на белгородском направлении, нанесла удары по позициям двух украинских бригад в Сумской области.