Подразделение ВДВ из Крыма высадилось в Сумской области и ведёт наступление, сообщается в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны».
Военнослужащие 56-го полка ВДВ круглосуточно ведут активные боевые действия против украинских войск в районе границы между Сумской и Курской областями. Оператор-десантник выслеживает и атакует группы боевиков ВСУ.
Гвардейцы-десантники продолжают успешно продвигаться вперёд, уничтожая украинские войска и оттесняя их вглубь территории, отмечается в сообщении источника.
Ранее российская группировка «Север», действующая на белгородском направлении, нанесла удары по позициям двух украинских бригад в Сумской области.