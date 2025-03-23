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В Самарской области сняли угрозу атаки БПЛА спустя семь часов 23 марта

В Самарской области объявили отбой опасности атаки беспилотников утром 23 марта.

Источник: Комсомольская правда

В воскресенье, 23 марта 2025 года, в Самарской области отменили опасность атаки беспилотников. Угрозу сняли в 10:01, она длилась около семи часов. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

«В Самарской области отбой опасности атаки БПЛА», — написали в приложении службы.

Она действовала в регионе с 03:08, жителей просили быть бдительными и в случае ЧС звонить по телефону 112. В случае атаки беспилотников, находясь в здании, рекомендуется спуститься в подвал или паркинг, при этом нельзя пользоваться лифтом. В квартире лучше всего подходит для укрытия ванная комната: нужно сесть на пол и не подходить к окнам.

На улице советуют укрыться в ближайшем здании, важно покинуть транспорт. При обнаружении БПЛА или его частей ничего не разрешается трогать, лучше сразу покинуть найденное место.