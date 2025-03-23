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Волгоградскую область третий день подряд атакуют БпЛА ВСУ

Как озвучил губернатор, на 7.35 23 марта пострадавших и повреждений объектов не было, продолжалась оценка последствий падения обломков.

Украинские беспилотники третьи сутки подряд атакуют территорию Волгоградской области. 21 марта на регион обрушилось 34 БпЛА, 22-го — четыре, 23-го три беспилотных летательных аппарата.

Губернатор Андрей Бочаров так прокомментировал ситуацию:

«Несколько БпЛА были перехвачены и нейтрализованы при пролете над территорией Волгоградской области и Волгограда. На 7.35 23 марта пострадавших и повреждений объектов нет. Продолжается оценка последствий падения обломков».

В Минобороны уточнили, что всего за минувшую ночь было уничтожено 59 беспилотников. Больше всего — 29 БпЛА — над ростовским регионом, 20 — над астраханским.