В Воронежской области режим опасности БПЛА действовал почти десять часов

Напомним, за время действия режима опасности атаки БПЛА в ночь с субботы, 22 марта, на воскресенье, 23 марта, в небе над Воронежской областью сбили три вражеских беспилотника в двух районах. При этом, по оперативным данным, обошлось без пострадавших и разрушений.