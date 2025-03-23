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В Воронежской области режим опасности БПЛА действовал почти десять часов

Отбой объявили в 9.38 23 марта.

Источник: Комсомольская правда

В воскресенье, 23 марта, в 9.38 губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил об отбое опасности атаки БПЛА. Она действовала с 23.47 субботы, 22 марта. Таким образом, на этот раз режим опасности воздушной атаки продлился 9 часов 51 минуту.

Напомним, за время действия режима опасности атаки БПЛА в ночь с субботы, 22 марта, на воскресенье, 23 марта, в небе над Воронежской областью сбили три вражеских беспилотника в двух районах. При этом, по оперативным данным, обошлось без пострадавших и разрушений.