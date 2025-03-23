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ПВО сбила еще один украинский беспилотник над Крымом

СИФМЕРОПОЛЬ, 23 мар — РИА Новости Крым. Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Крымом, сообщили в Минобороны России.

«Двадцать третьего марта 2025 года около 8.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении.

За ночь российские средства ПВО уничтожили и перехватили 59 украинских беспилотников над семью регионами России, в том числе два — на д Крымом.

Ранее глава республики Сергей Аксенов заявил, что угрозы сухопутных операций ВСУ для Крыма нет. Он подчеркнул, что все подразделения в регионе обеспечены на высоком уровне. Достаточно и мер, предпринятых по поручению президента.