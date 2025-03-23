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На боевом задании погиб военнослужащий из Иркутской области

Власти Нукутского района рассказали о Денисе Никитине.

Источник: IrkutskMedia.ru

Уроженец села Алтарик Нукутского района Денис Никитин погиб на территории СВО. Как сообщается на странице администрации района в соцсети «ВК» (12+), мужчина погиб героически при выполнении боевого задания, пишет ИА IrkutskMedia.

Денис Никитин родился в 1999 году. В школьные годы он посещал военно-патриотический клуб «Зенит». В 2015 году окончил 9 классов Алтарикской средней школы и продолжил обучение в Ангарске.

В июне 2017 года был призван в ряды Вооруженных сил Российской Федерации. Через год подписал контракт о прохождении военной службы. В апреле 2024 года принял решение отправиться в зону проведения СВО.

«Денис являлся настоящим патриотом своей малой Родины, героически погиб при выполнении боевого задания. Мужественный человек, с честью и достоинством выполнивший свой воинский долг — таким его запомнят родные и близкие», — отметили в администрации района.