Российский военкор сообщил о гибели на СВО пермяка, обвиняемого в госизмене

Целями организации силовики считали свержение конституционного строя. На суде вину в поджоге никто из них не отрицал, но с обвинением в экстремизме молодые люди не согласились. В итоге двое из них получили реальные сроки, а четверо — условное наказание. Приговор в отношении Дмитрия Стрелкова (внесен в реестр террористов и экстремистов) и Антона Зырянова (внесен в реестр террористов и экстремистов) был вынесен заочно, поскольку оба смогли скрыться от суда. В 2022 году Александра Стрелкова (внесен в реестр террористов и экстремистов) заочно обвинили еще и в госизмене в интересах Украины.