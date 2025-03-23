ВСУ выпустили 150 боеприпасов по Белгородской области за сутки

По информации губернатора, за минувшие сутки 41 населенный пункт в девяти районах региона попал под удар со стороны Украины. Зафиксированы атаки 46 беспилотников, из них 16 были сбиты. В результате украинского обстрела мирный житель получил тяжелые ранения. За отчетный период различные разрушения выявлены в 11 частных домовладениях, фермерском хозяйстве, коммерческом объекте и четырех автомобилях.
«В Краснояружском районе по посёлку Прилесье, сёлам Вязовое, Графовка, Демидовка, Надежевка, Отрадовка, Поповка и Репяховка выпущено 73 боеприпаса в ходе 10 обстрелов и зафиксирована атака одного беспилотника. В село Репяховка, куда временно ограничен въезд, мужчина самостоятельно вернулся и попал под обстрел. Пострадавший в тяжёлом состоянии госпитализирован… В Ракитянском районе село Илёк-Кошары и хутор Барилов подверглись атакам двух беспилотников», — сообщил Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе четыре населенных пункта подверглись обстрелам 34 боеприпасами и атакам трех беспилотников. В Борисовском районе в селе Берёзовка с беспилотника сброшены два взрывных устройства. В Валуйском округе по семи населенным пунктам совершены атаки 13 беспилотников. В Волоконовском районе по сёлам Погромец, Тишанка, а также хутору Старый выпущено 10 боеприпасов и нанесены удары тремя беспилотниками. В Грайворонском округе семь населенных пунктов подверглись обстрелам с применением 23 боеприпасов и атакам 11 беспилотников.
«Над Старооскольским городским округом системой ПВО сбит беспилотник… В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, посёлок Шамино, сёла Графовка, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка, хутора Балки, Мухин, Панков подверглись двум обстрелам с применением 10 боеприпасов и атакам 11 беспилотников», — сообщил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.