ВСУ выпустили 150 боеприпасов по Белгородской области за сутки

Он добавил, что в Белгородском районе четыре населенных пункта подверглись обстрелам 34 боеприпасами и атакам трех беспилотников. В Борисовском районе в селе Берёзовка с беспилотника сброшены два взрывных устройства. В Валуйском округе по семи населенным пунктам совершены атаки 13 беспилотников. В Волоконовском районе по сёлам Погромец, Тишанка, а также хутору Старый выпущено 10 боеприпасов и нанесены удары тремя беспилотниками. В Грайворонском округе семь населенных пунктов подверглись обстрелам с применением 23 боеприпасов и атакам 11 беспилотников.