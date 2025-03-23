Стало известно о гибели уроженца Иркутска в зоне проведения СВО

Уроженец Иркутска, житель Нукутского района Николай Назаров погиб при выполнении боевого задания в зоне СВО. Известно, что мужчина во время службы получил ранение, после чего лечился и проходил реабилитацию в госпитале. Затем он снова отправился на территорию спецоперации защищать Родину, передает ИА IrkutskMedia со ссылкой на страницу администрации района в соцсети «ВК» (18+).