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Стало известно о гибели уроженца Иркутска в зоне проведения СВО

Николай Назаров после того, как прошел лечение в госпитале, отправился за ленточку защищать Родину.

Источник: IrkutskMedia.ru

Уроженец Иркутска, житель Нукутского района Николай Назаров погиб при выполнении боевого задания в зоне СВО. Известно, что мужчина во время службы получил ранение, после чего лечился и проходил реабилитацию в госпитале. Затем он снова отправился на территорию спецоперации защищать Родину, передает ИА IrkutskMedia со ссылкой на страницу администрации района в соцсети «ВК» (18+).

Николай родился в 1993 году в Иркутске. Окончил 9 классов школы № 80. В 2021 году Николай вместе с матерью переехали в п. Целинный. 26 апреля 2024 года мужчина принял решение отправиться нести военную службу в зоне СВО.