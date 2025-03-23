Силы ПВО РФ за сутки сбили 224 беспилотника ВСУ

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны РФ сбили 10 управляемых авиационных бомб JDAM, 3 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства, а также 224 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы сбиты 10 управляемых авиационных бомб JDAM и 3 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 224 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.