Силы ПВО РФ за сутки сбили 224 беспилотника ВСУ

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны РФ сбили 10 управляемых авиационных бомб JDAM, 3 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства, а также 224 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.