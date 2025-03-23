Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО РФ за сутки сбили 224 беспилотника ВСУ

Также уничтожено 10 управляемых авиационных бомб JDAM и 3 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны РФ сбили 10 управляемых авиационных бомб JDAM, 3 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства, а также 224 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы сбиты 10 управляемых авиационных бомб JDAM и 3 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 224 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.