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ВС России освободили Срибное в ДНР

Российские войска освободили населённый пункт Срибное в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

Ранее начштаба ВС России Валерий Герасимов поставил новые задачи группировке войск «Центр» после подведения промежуточных итогов.

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов отмечал, что ВС России освободили от ВСУ более 12 кв. км на пересечении трёх административных границ — ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей.

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что ВСУ не выдержали давления со стороны российских военных и бросили позиции на Северском направлении в ДНР.