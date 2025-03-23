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Российские военные отразили четыре контратаки ВСУ в Курской области

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Российская группировка «Север» нанесла поражение формированиям шести украинских бригад у четырёх населённых пунктов Курской области, а также отразила четыре контратаки, следует из сводки Минобороны РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России в Курской области.

Источник: © РИА Новости

«Подразделениями группировки войск “Север” в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня. Отражены четыре контратаки противника», — говорится в сводке.

Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику у этих же населённых пунктов, а также у 20 населённых пунктов в Сумской области Украины.

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в Минобороны.