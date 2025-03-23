Российские военные отразили четыре контратаки ВСУ в Курской области

«Подразделениями группировки войск “Север” в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня. Отражены четыре контратаки противника», — говорится в сводке.
Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику у этих же населённых пунктов, а также у 20 населённых пунктов в Сумской области Украины.
Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в Минобороны.