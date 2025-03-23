С бойцом с позывным «Монах» простились под Волгоградом

Ивану Маноцкову навсегда останется 38 лет. Он подписал контракт с Минобороны и отправился в зону СВО в апреле 2024 года. Был наводчиком в 163-й танковой дивизии. Погиб в бою 13 марта. Проводили его в последний путь со всеми почестями.