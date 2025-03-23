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С бойцом с позывным «Монах» простились под Волгоградом

Под Волгоградом прошло прощание с бойцом с позывным «Монах».

Источник: Комсомольская правда

Печальное событие собрало 23 марта жителей Новоаннинского района Волгоградской области. 23 марта там простились с погибшим в зоне специальной военной операции на Украине земляком. В зоне СВО у Ивана Маноцкова был позывной «Монах», сообщил глава муниципального района.

— Иван останется в нашей памяти примером стойкости, мужества и беззаветной преданности Родине, — рассказал Николай Моисеев.

Ивану Маноцкову навсегда останется 38 лет. Он подписал контракт с Минобороны и отправился в зону СВО в апреле 2024 года. Был наводчиком в 163-й танковой дивизии. Погиб в бою 13 марта. Проводили его в последний путь со всеми почестями.

Редакция соболезнует родным и близким Ивана Маноцкова и всех погибших в зоне спецоперации.