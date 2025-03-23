Режим ЧС введен в Ростове и районах области для устранения последствий атак БПЛА

«В доме по улице Горсоветской, 49, в Ростове повреждено 31 окно в 16 квартирах. Тепловой контур временно закрыт. Специалисты провели оценку дома в месте разрушения стены — угрозы обрушения нет. К восстановлению стены и замене окон приступят завтра. Всем пострадавшим будет оказана материальная помощь, в том числе выплаты получат двое раненых. Одного из них после оказания медицинской помощи врачи сразу отпустили домой, второй пока еще находится в БСМП», — написал глава донского региона.