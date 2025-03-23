Режим ЧС введен в Ростове и районах области для устранения последствий атак БПЛА

«В доме по улице Горсоветской, 49, в Ростове повреждено 31 окно в 16 квартирах. Тепловой контур временно закрыт. Специалисты провели оценку дома в месте разрушения стены — угрозы обрушения нет. К восстановлению стены и замене окон приступят завтра. Всем пострадавшим будет оказана материальная помощь, в том числе выплаты получат двое раненых. Одного из них после оказания медицинской помощи врачи сразу отпустили домой, второй пока еще находится в БСМП», — написал глава донского региона.
В Сальске ночью 22 марта из-за атаки повреждены окна в магазине, в художественном музее и одной из квартир дома на ул. Ленина, 10. До замены окон тепловой контур закрыт. На месте падения беспилотника на перекрестке улиц Ворошилова и Ленина образовалась воронка. Пострадавших среди жителей нет. На восстановление музея выделят деньги из резервного фонда. Жителям квартиры также окажут материальную помощь.
В Тарасовском районе 23 марта взрывной волной выбиты стекла в двух домах в хуторе Каюковка Дячкинского сельского поселения. Пострадавших нет. Владельцам домов помогут.
В Морозовском районе на месте падения БПЛА на автомобиль на трассе продолжают работать специалисты-взрывотехники и сотрудники правоохранительных органов.
В сгоревшем автомобиле погиб 42-летний москвич, которой возвращался через донской регион домой из Краснодарского края. Семье погибшего окажут материальную помощь. Искренние соболезнования приносим родным и близким.