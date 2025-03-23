«Зафиксирована атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) по направлению: 15.30 (совпадает с мск — ред.) — населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА… 16.45 — населенный пункт Дылеевка — населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)», — говорится в сообщениях ведомства.
Кроме того, в 14.10 мск ВСУ обстреляли донецкий поселок Мироновский двумя снарядами калибра 155 миллиметров. В 14.20 мск украинские войска атаковали поселок при помощи БПЛА-камикадзе.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из поставленных Киеву боеприпасов такого типа могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять собой мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.