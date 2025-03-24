В Прикамье простятся с погибшим участником СВО Виталием Сосниным

В ходе проведения специальной военной операции погиб военнослужащий Виталий Соснин из Оханского округа. Ему было 45 лет. Об этом сообщает администрация муниципалитета на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Известно, что Виталий служил стрелком мотострелковой бригады. Погиб 2 марта 2025 года под Авдеевкой. Местные власти выразили соболезнования семье погибшего.
Он будет захоронен со всеми воинскими почестями на родине. Церемония прощания с погибшим бойцом состоится в понедельник, 24 марта. Траурный митинг начнется в Оханском КДЦ в 11:00 часов.