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В Прикамье простятся с погибшим участником СВО Виталием Сосниным

Церемония прощания с военнослужащим состоится 24 марта в Оханске.

Источник: Комсомольская правда

В ходе проведения специальной военной операции погиб военнослужащий Виталий Соснин из Оханского округа. Ему было 45 лет. Об этом сообщает администрация муниципалитета на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Известно, что Виталий служил стрелком мотострелковой бригады. Погиб 2 марта 2025 года под Авдеевкой. Местные власти выразили соболезнования семье погибшего.

Он будет захоронен со всеми воинскими почестями на родине. Церемония прощания с погибшим бойцом состоится в понедельник, 24 марта. Траурный митинг начнется в Оханском КДЦ в 11:00 часов.