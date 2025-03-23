Силы ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Крымом

Об этом сообщает Минобороны России.
По данным ведомства, дроны были уничтожены над Крымом в период с 21:00 до 21:15 мск.
Ранее стало известно, что при ударе беспилотника ВСУ по многоквартирному дому в центре Горловки пострадали четыре человека.
Российские силы ПВО за 15 минут уничтожили четыре украинских беспилотника над Крымом.
Об этом сообщает Минобороны России.
По данным ведомства, дроны были уничтожены над Крымом в период с 21:00 до 21:15 мск.
Ранее стало известно, что при ударе беспилотника ВСУ по многоквартирному дому в центре Горловки пострадали четыре человека.