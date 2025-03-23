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Силы ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Крымом

Российские силы ПВО за 15 минут уничтожили четыре украинских беспилотника над Крымом.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает Минобороны России.

По данным ведомства, дроны были уничтожены над Крымом в период с 21:00 до 21:15 мск.

Ранее стало известно, что при ударе беспилотника ВСУ по многоквартирному дому в центре Горловки пострадали четыре человека.