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Волгоградцам напомнили, что необходимо делать при атаке БПЛА

В ГУ МЧС России по Волгоградской области обратили внимание граждан на правила поведения при обнаружении дронов.

Прежде всего при обнаружении беспилотника в небе или на земле необходимо незамедлительно проинформировать об этом экстренные службы, позвонив по телефону 112. Причем крайне важно не поддаваться панике и не подходить близко к дрону или его обломкам.

С более подробными рекомендациями можно ознакомиться в памятке, которая представлена ниже:

В ГУ МЧС по региону особо подчеркнули, что за ложные сообщения о взрывных устройствах и БПЛА предусмотрена серьезная ответственность. Таким «шутникам» грозит уголовное наказание.