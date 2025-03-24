Волгоградцам напомнили, что необходимо делать при атаке БПЛА

Прежде всего при обнаружении беспилотника в небе или на земле необходимо незамедлительно проинформировать об этом экстренные службы, позвонив по телефону 112. Причем крайне важно не поддаваться панике и не подходить близко к дрону или его обломкам.
С более подробными рекомендациями можно ознакомиться в памятке, которая представлена ниже:
В ГУ МЧС по региону особо подчеркнули, что за ложные сообщения о взрывных устройствах и БПЛА предусмотрена серьезная ответственность. Таким «шутникам» грозит уголовное наказание.