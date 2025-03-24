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Минобороны РФ: над российскими регионами уничтожили 28 украинских БПЛА

Беспилотники сбиты в Ростовской, Воронежской, Белгородской и Брянской областях.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Российские военные ликвидировали 28 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины на территории Российской Федерации, сообщает Минобороны РФ.

Дроны ВСУ сбиты в небе над Ростовской, Воронежской, Белгородской, а также Брянской областями.

«В период с 22:20 до 23:10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 28 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении ведомства.

17 беспилотников сбиты в Ростовской области, шесть — в Воронежной области. Четыре БПЛА ликвидировали над Белгородской областью, ещё один — над территорией Брянской области.

Напомним, в ночь на воскресенье силы противовоздушной обороны уничтожили над регионами РФ 59 беспилотников Вооружённых сил Украины. Над Ростовской областью было сбито 29 беспилотных летательных аппаратов.