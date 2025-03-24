РИАН: ВС России нанесли удар по заводу «Мотор Сич» в украинском Запорожье

Российские солдаты наносят удары по военным объектам Вооруженных сил Украины. В ночь на 24 марта ВС РФ поразили завод «Мотор Сич», расположенный на территории подконтрольного ВСУ Запорожья. Об этом рассказал в диалоге с РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
По его данным, Москва нанесла удар в направлении соответствующего завода. Это уже третья российская ракета, выпущенная по военным объектам ВСУ за ночь.
«Говорят, в “Мотор Сич” или где-то впритык рядом», — пояснил Сергей Лебедев.
Всего с 15 по 21 марта бойцы ВС России нанесли 13 групповых ударов по военной инфраструктуре ВСУ. Основными целями стали цеха сборки, места хранения БПЛА, склады с оружием и скопления техники.