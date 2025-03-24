ВС России нанесли удар по стоянке с украинской техникой в харьковском Чугуеве

Российские солдаты продолжают наносить удары по боевому снаряжению военных Вооруженных сил Украины. На этот раз операция затронула населенный пункт Чугуев Харьковской области. Об этом рассказал в беседе с РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.