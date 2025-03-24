Российские солдаты продолжают наносить удары по боевому снаряжению военных Вооруженных сил Украины. На этот раз операция затронула населенный пункт Чугуев Харьковской области. Об этом рассказал в беседе с РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
По его словам, российские бойцы атаковали окраину Чугуева. Именно там находился пункт с военной техникой боевиков Вооруженных сил Украины. Солдаты ВС России нанесли точечный удар.
«Чугуев — прилёт на окраине, в стоянку с техникой», — сообщил Сергей Лебедев.
Украинские боевики, тем временем, выпустили 28 БПЛА по территории России. Дроны атаковали четыре области РФ. Массированная атака продолжалась с 22:20 до 23:10 23 марта. Все БПЛА обнаружены и уничтожены силами ПВО.