На окраинах Киева после воздушной тревоги прогремели взрывы

На окраинах украинской столицы после воздушной тревоги произошли взрывы, информирует ТСН.
Кроме того, взрывы прогремели в Киевской области. Они произошли в населённых пунктах Боярка и Васильков.
«Боярка/Васильков (Киевская область) — взрывы», — рассказали украинские журналисты.
На Украине звучит воздушная тревога. В частности, сирены были включены в Киевской области и Киеве.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской и Днепропетровской областях сигнал тревоги звучит свыше четырёх часов.
Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
Ранее координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев заявил о прилёте в направлении военной части Вооружённых сил Украины в населённом пункте Белая Церковь, который расположен в Киевской области.