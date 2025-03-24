В России хотят учредить новые медали для защитников Курской и Белгородской областей

Российские военные, стоящие в обороне Курской и Белгородской областей, могут получить медали за защиту регионов. С таким предложением к министру обороны Андрею Белоусову обратился председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, передает ТАСС.
Он напомнил о медалях за взятие и освобождение стратегических пунктов в годы Великой Отечественной войны. Эти награды — символы государственной памяти и военного мастерства. Таких медалей заслуживают и защитники российского приграничья.
«Прошу представить позицию Министерства обороны РФ по данному вопросу и рассмотреть возможность учреждения ведомственных памятных медалей за участие в ключевых сражениях и военных операциях в рамках проведения СВО, тем самым подчеркнув преемственность героических традиций российского общества», — говорится в обращении.
Кроме того, предложено распространить статус ветерана боевых действий на защитников Курской и Белгородской областей.