Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России хотят учредить новые медали для защитников Курской и Белгородской областей

Миронов предложил учредить медали для защитников Курской и Белгородской областей.

Источник: Комсомольская правда

Российские военные, стоящие в обороне Курской и Белгородской областей, могут получить медали за защиту регионов. С таким предложением к министру обороны Андрею Белоусову обратился председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, передает ТАСС.

Он напомнил о медалях за взятие и освобождение стратегических пунктов в годы Великой Отечественной войны. Эти награды — символы государственной памяти и военного мастерства. Таких медалей заслуживают и защитники российского приграничья.

«Прошу представить позицию Министерства обороны РФ по данному вопросу и рассмотреть возможность учреждения ведомственных памятных медалей за участие в ключевых сражениях и военных операциях в рамках проведения СВО, тем самым подчеркнув преемственность героических традиций российского общества», — говорится в обращении.

Кроме того, предложено распространить статус ветерана боевых действий на защитников Курской и Белгородской областей.