Удар «Града» сорвал атаку ВСУ на ключевом направлении в ДНР

«Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 “Град” 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск “Центр” нанёс артиллерийский удар по скоплению техники и живой силы противника, тем самым сорвав попытку атаки позиций российских штурмовиков на красноармейском направлении», — рассказали в ведомстве.
Там добавили, что артиллеристы развернули боевую машину и произвели залп 122-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами на расстояние более 15 километров по целям.
«Сегодня утром совершался накат противника на позиции наших ребят. Была получена команда на выполнение огневой задачи, боевой расчет нашей батареи получил задачу отработать по противнику. Удачно выполнили боевую задачу и ушли. Работали по технике противника, были обнаружены два танка», — передает министерство слова старшего офицера батареи, старшего лейтенанта Виталия Яковлева.
Красноармейск (Покровск) — важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе. До начала СВО здесь проживали около 60 тысяч человек. Именно через этот город проходила значительная часть снабжения и подвоза подкреплений к Часову Яру через Константиновку. Также он играл ключевую роль в обеспечении боеприпасами Селидово. Красноармейск был краеугольным камнем украинской обороны на всем участке фронте в ДНР.