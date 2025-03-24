Удар «Града» сорвал атаку ВСУ на ключевом направлении в ДНР

Красноармейск (Покровск) — важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе. До начала СВО здесь проживали около 60 тысяч человек. Именно через этот город проходила значительная часть снабжения и подвоза подкреплений к Часову Яру через Константиновку. Также он играл ключевую роль в обеспечении боеприпасами Селидово. Красноармейск был краеугольным камнем украинской обороны на всем участке фронте в ДНР.