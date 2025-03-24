Дроноводы группировки «Центр» сожгли танки «Леопард» в ДНР

Военнослужащие расчетов ударного FPV-дрона и барражирующего боеприпаса «Ланцет» группировки войск «Центр» рассказали, как уничтожали танки «Леопард» ВСУ на красноармейском направлении.
«Леопард» уничтожил, просто летел в дежурном полете, смотрю, танк едет вдоль лесополосы, отработал по нему, он остановился, полетел вторым дроном, также сообщил всем остальным, чтобы в случае, если он не остановится, помогали дожигать, добивать его. Вторым дроном полетел, отработал в башню и сжег его", — рассказал инструктор БПЛА, младший сержант Александр Балецкий. Он использовал для уничтожения немецкой бронемашины FPV-дроны.
Другой «Леопард» был подбит расчетом барражирующего боеприпаса «Ланцет» под командованием заместителя командира взвода, старшего сержанта Романа Митрофанова. В МО РФ отметили, что Митрофанов считается одним из самых результативных в своем подразделении, на счету расчета не один десяток уничтоженной техники ВСУ.
«Техники у нас уже уничтожено достаточно много — это Леопарды, Абрамсы. Также советская техника, которая осталась на Украине, также Бредли и большое количество артиллерийского вооружения уничтожили, все что есть у них — уничтожаем! Танк Леопард обнаружили, он ехал с огневой позиции, то есть он отстрелялся, сразу его заметили, запустили “Ланцет” Соответственно догнали и нанесли огневое поражение с возгоранием боекомплекта», — рассказал Роман Митрофанов.