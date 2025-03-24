Дроноводы группировки «Центр» сожгли танки «Леопард» в ДНР

«Техники у нас уже уничтожено достаточно много — это Леопарды, Абрамсы. Также советская техника, которая осталась на Украине, также Бредли и большое количество артиллерийского вооружения уничтожили, все что есть у них — уничтожаем! Танк Леопард обнаружили, он ехал с огневой позиции, то есть он отстрелялся, сразу его заметили, запустили “Ланцет” Соответственно догнали и нанесли огневое поражение с возгоранием боекомплекта», — рассказал Роман Митрофанов.