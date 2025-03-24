Рэпер Апачев изрисовал нецензурными граффити дома в Судже: последовала реакция властей

Напомним, «художества» блогера сильно возмутили мирных жителей Суджи, о чем они сообщили в комментариях к скандальным граффити. Только после того, как история получила огласку на просторах интернета, а позже дошла и до властей Курской области, блогер в Telegram-канале принес суджанцам извинения.