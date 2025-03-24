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Рэпер Апачев изрисовал нецензурными граффити дома в Судже: последовала реакция властей

Хинштейн заявил, что нарисовавшего граффити в Судже рэпера Апачева оштрафуют.

Источник: Комсомольская правда

Блогера Акима Апачева оштрафуют за обход запрета оперативного штаба Курской области на въезд на территорию приграничья и демонстративную порчу имущества граффити, которыми блогер разрисовал дома в Судже. Об этом в Telegram-канале заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Как минимум три состава административного правонарушения в его действиях: нарушение запрета на въезд, использование ненормативной лексики, а также порча имущества и вандализм‎», — написал чиновник.

Как отметил Александр Хинштейн действия Апачева — наглая провокация и неуважительное отношение к суджанцам в условиях трагедии. Все факты правонарушений зафиксированы на видео, которые блогер сам же разместил в своем канале, уточнил врио губернатора.

Напомним, «художества» блогера сильно возмутили мирных жителей Суджи, о чем они сообщили в комментариях к скандальным граффити. Только после того, как история получила огласку на просторах интернета, а позже дошла и до властей Курской области, блогер в Telegram-канале принес суджанцам извинения.

Рэпер Аким Апачев объяснил, что своими действием он хотел поддержать российских бойцов, а также обозначить присутствие Вооруженных сил РФ на территории города. Апачев так же заявил, что не назначал никакие «стрелки» жителям Суджи в комментариях:

«Никого не хотел обидеть. Мои граффити были направлены на то, чтобы поддержать бойцов, которые работают на фронте и ездят через город», — сообщил скандалист.

13 марта Минобороны России сообщило о полном освобождении Суджи и еще двух населенных пунктов в Курской области.

Здесь, как и во всех других населенных пунктах курского приграничья, находившихся под оккупацией ВСУ, российские бойцы раскрыли истинный масштаб преступлений боевиков Владимира Зеленского. Позже военкор «Комсомольской правды» Александр Коц в своем репортаже рассказал, что украинские вояки тащили из квартир Суджи все — от золота до женской одежды.

Уцелевшие дома в городе сейчас буквально вывернуты наизнанку. Чувствуется, здесь прошел мощный мародерский каток. Все квартиры вскрыты, все хаты — словно после обыска с пристрастием.