«Этой ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили массированную воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Аксайском, Октябрьском сельском, Красносулинском, Усть-Донецком, Зерноградском, Мясниковском районах, а также в Новошахтинске и на подлете к Ростову. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет», — проинформировал он.
В Ростовской области отразили массированную атаку БПЛА
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 марта. /ТАСС/. Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили ночью массированную атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Ростовскую область. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Юрий Слюсарь.