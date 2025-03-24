Военнослужащие из Сахалинской области захватили в зоне спецоперации в ДНР технику ВСУ, включая бронетранспортёр Renault французского производства, сообщили в Министерства обороны РФ.
В захвате участвовали бойцы 39-й гвардейской мотострелковой бригады 68-го армейского корпуса.
«Среди трофеев — американский бронетранспортер MaxxPro, французский БТР Renault и бронированная машина “Козак”», — уточнило ведомство.
MaxxPro и «Козак» были выведены из строя при подрыве на минах, предварительно установленных российскими на путях вероятного продвижения ВСУ. В свою очередь, бронетранспортёр Renault подвергся удару дрона, управляемого бойцами ВС РФ.
Российские военные вывезли повреждённые машины с поля боя. При этом ВСУ пытался сорвать эвакуацию, используя минно-взрывные устройства.
Эвакуированную технику восстановят в ремонтной мастерской. Указанные бронемашины пополнят коллекцию трофейного вооружения иностранного производства.
Боец с позывным Киберь, который служит в ремонтной роте мастером-такелажником, рассказал, что у французского БТР больше всего пострадал моторный отсек.
Напомним, в середине декабря стало известно, что военнослужащие 33-го полка ВС РФ в районе Курахово смогли захватить бронеавтомобиль «Пантера», стоящий на вооружении украинских формирований. На кадрах, опубликованных в Сети, было видно, что машина осталась на ходу.
В начале января появилась информация о том, что военнослужащие из Сахалина захватили британский бронетранспортер Mastiff, который был подбит в зоне спецоперации.