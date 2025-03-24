Бойцы ВС РФ из Сахалина захватили в зоне СВО французский БТР Renault

Напомним, в середине декабря стало известно, что военнослужащие 33-го полка ВС РФ в районе Курахово смогли захватить бронеавтомобиль «Пантера», стоящий на вооружении украинских формирований. На кадрах, опубликованных в Сети, было видно, что машина осталась на ходу.