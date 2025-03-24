Над Крымом сбили два беспилотника

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 28 украинских беспилотных летательных аппаратов…, два БПЛА — над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении.
Кроме того, 12 дронов уничтожены над Брянской и Ростовской областями, по одному — над территорией Краснодарского края и акваторией Азовского моря.
В ночь на воскресенье российские средства ПВО уничтожили и перехватили 59 украинских беспилотников над семью регионами России, в том числе два — над Крымом. В течение дня над Крымском полуостровом уничтожили еще 13 дронов.