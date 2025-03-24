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Над Крымом сбили два беспилотника

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар — РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 28 украинских беспилотников над регионами РФ, в том числе два — над Республикой Крым. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 28 украинских беспилотных летательных аппаратов…, два БПЛА — над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении.

Кроме того, 12 дронов уничтожены над Брянской и Ростовской областями, по одному — над территорией Краснодарского края и акваторией Азовского моря.

В ночь на воскресенье российские средства ПВО уничтожили и перехватили 59 украинских беспилотников над семью регионами России, в том числе два — над Крымом. В течение дня над Крымском полуостровом уничтожили еще 13 дронов.